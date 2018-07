Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) sind endlich verlobt! Seit fast zehn Jahren sind die Influencer bereits ein Paar – in drei Monaten kommt ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Das große Glück macht der werdende Papa jetzt noch perfekt: Er hat am Dienstag mit einem riesigen Blumenstrauß in ihrem Zuhause um die Hand seiner schönen Freundin angehalten – Bibi hat den Antrag natürlich angenommen. Die Web-Beauty ist immer noch hin und weg von dem einzigartigen Moment, wie sie stolz auf YouTube berichtet: "Ich habe mir einfach währenddessen oder auch danach gedacht, es ist einfach so hart perfekt gewesen, einfach aus dieser Alltagssituation heraus. Einfach dieses Spontane, das macht unser ganzes Leben und unsere Beziehung irgendwie aus."

