Fehler? Julian Claßen bekommt Post vom Inkassounternehmen

Ein Blick in den Briefkasten sorgte bei Julian Claßen (31) wohl für große Aufregung: Wie der Influencer nun in seiner Instagram-Story zeigt, kam bei ihm ein gelber Brief an – allerdings mit falscher Anrede. "Also einmal frage ich mich, warum da Frau Julian Claßen steht und ich frage mich, warum der Brief gelb ist", erklärte er verblüfft, während er den Umschlag zeigte. "Das ist ein Inkassounternehmen", klärte ihn seine Partnerin Palina daraufhin auf. Kurz darauf zeigte er auch einen Ausschnitt des Briefes, in dem unter anderem von Zwangsvollstreckung die Rede war. "Klingt erst mal ziemlich unentspannt, würde ich sagen", kommentierte der Content Creator die Story. Kurz darauf konnte Julian dann aber schon wieder aufatmen – offenbar handelte es sich nur um einen Fehler.

Über die News zeigt sich Julian sichtlich erleichtert – sicherlich auch, weil er sein Geld bereits anderweitig eingeplant hat. Erst vor wenigen Wochen verkündete der Webstar auf Instagram, dass er und Palina sich derzeit einem sehr großen Vorhaben widmen: "Es gibt Neuigkeiten: Wir haben ein Projekt geplant. [...] Wir wollen ein Haus kaufen und es komplett umbauen – renovieren, sanieren, möblieren." Selbst einziehen wollen die beiden aber nicht, vielmehr sehen sie es als "zweites Standbein" und wollen sich zukünftig in dem Bereich verwirklichen.

Für Julian und Palina ist die Hausrenovierung auf jeden Fall ein krasses Projekt – immerhin machten die beiden ihre Beziehung erst im vergangenen November mit einem niedlichen Schnappschuss auf Instagram öffentlich. Wenige Tage später feierten sie dann bei der Bambi-Verleihung ihr Debüt auf dem Red Carpet. Seitdem entzücken sie ihre Fans regelmäßig mit süßem Paar-Content im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige