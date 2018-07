Gute Nachrichten für alle Game of Thrones-Fans! Auch wenn die supererfolgreiche Serie mit der kommenden achten Staffel 2019 enden wird, wurden bereits weitere Folgen aus der Fantasywelt angekündigt – und zwar als Prequel! Über dieses Projekt war bisher weder bekannt, wann es starten soll, noch zu welcher Zeit die Story spielen wird. Jetzt wurden endlich erste Details zu dem "Game of Thrones"-Ableger enthüllt!

Laut dem Onlinemagazin Deadline Hollywood sollen die Vorbereitungen für die Show zügig vorangehen. Die Dreharbeiten sollen bereits im kommenden Oktober in Belfast beginnen! In den dortigen Filmstudios sollen kürzlich auch eine Fortsetzung des Superheldenstreifens Superman und ein Star Wars-Spin-off gedreht worden sein. Dauern die Arbeiten an der Serie so lange, wie beim Original, werden sich die begierigen Zuschauer aber noch mindestens bis 2021 gedulden müssen, bis sie etwas davon zu sehen bekommen.

Die Story des Prequels soll etwa 1.000 Jahre vor den Geschehnissen in "Game of Thrones" spielen – vermutlich wird also die Vorgeschichte aller großen Familien behandelt werden, die in der Show eine Rolle spielen. Auch damals soll der Kampf um den Eiseren Thron bereits erbittert gewesen sein. Freut ihr euch schon auf das Prequel? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Macall B. Polay / HBO Nathalie Emmanuel, Peter Dinklage, Conleth Hill, Emilia Clarke und Jacob Anderson in GoT

WENN Sophie Turner in der sechsten Staffel von "Game of Thrones"

WENN.com Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

