Es wird so richtig brutal! Im kommenden Finale der Welterfolgsserie Game of Thrones wird sich endlich zeigen, wer den begehrten Eisernen Thron zum Schluss ergattert. Die Fans der Show müssen zwar noch bis Spätsommer 2019 auf die allerletzte Staffel warten, trotzdem wurden schon erste Details bekannt: Hauptdarstellerin Sophie Turner (22) verriet jetzt, dass die finalen Folgen superbrutal und mitreißend sein sollen!

Wie die GoT-Darstellerin dem Onlinemagazin Gold Derby verriet, soll Staffel acht nicht mit den vorherigen zu vergleichen sein! "Es wird blutiger als jemals zuvor! Es wird noch mehr Tode geben und eine richtige emotionale Qual sein." Wie die Fans der Dramashow wissen, will diese Ankündigung schon einiges heißen – "Game of Thrones" ist bereits für seine rohe Gewalt bekannt. Drehbuchautor George R. R. Martin (69) hat auch eine bekannte Vorliebe dafür, beliebte Charaktere sterben zu lassen.

Welcher der Hauptcharaktere am Ende überleben wird, ist noch nicht bekannt. Sophie konnte aber schon verraten, dass sie sich zum Schluss wegen des Throns bis aufs Blut bekämpfen werden! Was glaubt ihr, wer zum Schluss das "Game of Thrones" gewinnt? Stimmt ab!

Frederick M. Brown/Getty Images Sophie Turner bei einer "Game of Thrones"-Veranstaltung, Juli 2017

Pascal Le Segretain/Getty Images for Louis Vuitton Sophie Turner bei einer Veranstaltung in Frankreich, Mai 2018

Kevin Winter/Getty Images Der Eiserne Thron von "Game of Thrones"

