Diese Maus bekam bestimmt schon reichlich Küsschen vom Papa! Zwei Jahre ist es her, dass Tarkan (45) seine Pinar zur Frau nahm. Lange konnten die Fans nur über den nächsten Schritt spekulieren – im Februar ließ der "Kiss Kiss"-Interpret aber dann die Bombe platzen: Der Sänger und seine Liebste erwarten ein Kind. Fünf Monate später war es jetzt so weit: Der Spross des 90er-Stars erblickte endlich das Licht der Welt!

Auf Instagram teilte Tarkan nun das große Glück mit seinen Fans. Mit einem Bild vom Babyhändchen verkündete er die Geburt des kleinen Mädchens: "Unsere Tochter Liya ist auf die Welt gekommen", schrieb der türkische Musiker zu dem Schnappschuss. An Wörtern, die seine Gefühle beschreiben könnten, würde es ihm fehlen. Laut dem Identifikationsbändchen am Mini-Handgelenk, das deutlich auf dem Foto erkennbar ist, wurde die kleine Dame bereits am Donnerstag geboren. Wie die Zeitung Hürriyet berichtete, habe Pinar den Schatz in einem Krankenhaus in Moers das Leben geschenkt.

Tarkan lernte die Mutter seiner Tochter tatsächlich auf einem seiner Auftritte in Deutschland kennen. Die geborene Duisburgerin und das Goldkehlchen sind bereits seit sieben Jahren liiert. Für das Paar ist es der erste Nachwuchs.

Instagram / tarkan Liya, Tochter von Sänger Tarkan

Instagram / tarkan Tarkan und Ehefrau Pinar

Instagram / tarkan Tarkan und Pinar an ihrem Hochzeitstag

