Für Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (43) heißt es Kisten packen! Das einstige Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Paar verlässt den Berliner Müggelsee und zieht nach Potsdam, um es sich dort in einem Öko-Haus gemütlich zu machen. Natürlich kommt auch ihr Sohnemann Emil-Ocean mit ins neue Heim: Der Einjährige scheint sich ganz besonders auf die neuen vier Wände zu freuen, denn EO hat dort sein erstes, eigenes Zimmer! Um das so schnell wie möglich beziehen zu können, packt der kleine Mann tatkräftig mit an und hilft seinen Eltern beim Packen der Kartons.

