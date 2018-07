David Friedrichs (28) Liebesleben wirft immer wieder Fragen auf! 2017 eroberte der einstige Bachelorette-Boy das Herz der Ex-RTL-Rosenkavalierin Jessica Paszka (28) im Sturm. Nur wenige Monate nach der Ausstrahlung des Flirtformats gingen die beiden schließlich schon wieder getrennte Wege. Während die 28-Jährige mit dem Profi-Kicker Ajdin Hrustic (22) turteln soll, scheint sich auch David längst in ein neues Liebesabenteuer gestürzt zu haben – zumindest ließ er das seine Fans glauben. Eine Instagram-Story sorgt jetzt für reichlich Verwirrung: Der TV-Schnuckel ist wohl doch noch nicht vom Markt.

Lüftet Kumpel Kamil Golik jetzt endlich das große Geheimnis um den Beziehungsstatus des Eskimo Callboy-Drummers? Via Social Media stand der Influencer seiner Followerschaft Rede und Antwort. Was seine Community natürlich brennend interessierte: Ist sein Buddy David, mit dem er sich immer wieder zusammen zeigt, single? Die Frage beantworte er mit einem klaren "ja" und fügte scherzhaft hinzu: "Bewerbungen laufen über mich!" Wenig später filmte er den Musiker dabei, wie er mit seinem Smartphone herumhantierte. "David fragt sich gerade, wie eine Dating-App funktioniert", kommentierte er die Aktion. Klingt ganz so, als ob die Liebelei des 28-Jährigen ein jähes Ende gefunden hat.

Erst letzte Woche traf Promiflash den Reality-Star beim Thomas Sabo-Cocktail im Rahmen der Fashion Week Berlin. Dort gab er noch an, sehr glücklich zu sein. "Ich bin froh, die Person an meiner Seite zu haben, die so zu mir steht, wie sie zu mir steht", schwärmte er. Gehören die harmonischen Tage jetzt etwa der Vergangenheit an?

Instagram / kamil_golik Kamil Goliks Instagram-Story vom 13. Juli 2018

Instagram / kamil_golik David Friedrich, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

Instagram / kamil_golik David Friedrich und Kamil Golik

