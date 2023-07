Kamil Golik äußert sich erstmals zu Beef mit Eva Benetatou

Kamil Golik bezieht endlich Stellung. Eva Benetatou (31) und Kamil lernten sich damals bei dem Cast von Der Bachelor kennen und verbrachten seitdem gerne Zeit miteinander. Fans munkelten bereits, dass die beiden Stress haben. Vor wenigen Tagen bestätigte das Playboy-Model die Befürchtungen und gab auch schon ein erstes Statement in den sozialen Medien ab. Obwohl sich der Influencer zu der Thematik eigentlich nicht äußern wollte, bezieht Kamil jetzt Stellung.

Kamil stellt vor allem klar, dass es zwischen den beiden wohl eine Aussprache gab: "Auch wenn es am Anfang nur über WhatsApp war." Nach einer "gewissen Nachricht" stand für den Redakteur fest, "dass momentan keine sachliche Aussprache möglich ist". "Die größte Lehre, die gelernt habe ist, dass man nicht an Beziehungen oder Freundschaften festhalten sollte, nur weil man sich an die schöne Zeit erinnert", fügt er in seiner Instagram-Story am Ende hinzu.

"Leider ist es aktuell etwas schwierig bei uns. In einer Freundschaft gibt es auch manchmal Auseinandersetzungen, Enttäuschungen und Missverständnisse und dazu gehört eine Aussprache", äußerte sich die Ex-Freundin von Chris Broy (34) zuerst via Instagram zu der Freundschafts-Krise.

Instagram / kamil_golik Kamil Golik, April 2023

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Köln

Instagram / kamil_golik Kamil Golik, Dezember 2021

