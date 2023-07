Krise? Eva Benetatou nicht gut auf Kumpel Kamil zu sprechen

Gibt es etwa Ärger im Paradies? 2019 hatte Eva Benetatou (31) beim Bachelor teilgenommen. Damals kämpfte sie um das Herz von Andrej Mangold (36). Doch im Finale musste sie sich gegen Jennifer Lange (29) geschlagen gegeben. Am Set soll sie jedoch nicht nur die Liebe, sondern auch Freundschaft gefunden haben. In Kamil Golik, der sie zuvor als Kandidatin gecastet haben soll, fand sie ihren besten Freund. Doch jetzt sieht es nicht mehr so rosig aus: Haben Eva und Kamil etwa Stress miteinander?

"Leider ist es aktuell etwas schwierig bei uns. In einer Freundschaft gibt es auch manchmal Auseinandersetzungen, Enttäuschungen und Missverständnisse und dazu gehört eine Aussprache", erzählt die Influencerin auf Instagram. Ein klärendes Gespräch habe allerdings noch nicht stattgefunden. "Ich bin sehr traurig darüber und er fehlt uns sehr, aber ich glaube fest daran, dass wir wieder einen Weg zueinander finden werden", offenbart die Beauty. Schließlich sei Kamil nach wie vor wie ein Bruder für Eva.

Auch wenn sie aktuell vielleicht nicht die Unterstützung ihres besten Freundes hat, kann sie sich immerhin auf Chris Broy (34) verlassen. Mit dem Vater ihres Sohnes George war Eva jedoch nicht immer ein Team. "Wir haben ganz viele tolle Momente, unser Sohn ist sehr glücklich und als Eltern verstehen wir uns sehr gut", betonte die Brünette beim Mates-Date-Event im Interview mit Promiflash.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy an Georges Geburtstag

