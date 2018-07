Ihre Liebe begann im Schnelldurchlauf: Ende September machten Denise (28), damals noch Temlitz, und Pascal Kappés ihre Beziehung öffentlich. Rund vier Monate später gaben sich die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Berlin - Tag & Nacht-Star das Jawort – und verrieten kurz darauf, dass sie ein Baby erwarten. Ende Mai zerbrach ihr Glück völlig überraschend. Dieser herbe Rückschlag ist für Denise aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Sie glaubt noch immer an ihren Mr. Right!

Erst vor wenigen Tagen stellte die werdende Mama klar, dass es für sie kein Zurück gibt: Sie will die Scheidung von Pascal. Was genau zwischen den einstigen Turteltauben vorgefallen ist, ist bisher nicht klar. In einem Tränenstatement hatte Denise ihrer Trauer damals freien Lauf gelassen – der Stachel saß offenbar tief. In ihrer Instagram-Story fragte ein Follower das Reality-Sternchen, ob sie trotz dieser ganzen Umstände dennoch dazu bereit wäre, sich noch mal zu verlieben. Für Denise gab es darauf nur eine Antwort: "Klar, nach einer Enttäuschung kann es nur besser werden!" Die Single-Mami hat die Hoffnung auf ihren Märchenprinzen also noch nicht aufgegeben.

Trotz des Liebesaus ließ sich Denise in den vergangenen Wochen nicht unterkriegen – zu groß war die Vorfreude auf ihren kleinen Sohnemann. Die werdende Mutter genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen und stellte auf ihrem Social-Media-Kanal klar: "Ich bin glücklich, wirklich glücklich."

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im sechsten Schwangerschaftsmonat

