Geht die Ehe von Denise Temlitz und Pascal Kappés in die Brüche? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann lernen sich erst im vergangenen Sommer kennen und geben sich vor rund 13 Wochen das Jawort. Noch im April freut sich das Paar auf gemeinsamen Nachwuchs – die 27-Jährige erwartet derzeit einen Sohn mit dem Berlin – Tag & Nacht-Star. Doch nun droht alles aus zu sein! Mit Tränen und um Worte ringend, wendet sich Denise an ihre Follower in ihrer Instagram-Story: "Wenn man von der ersten Sekunde an belogen wurde und mit Lügen geheiratet wurde… mir fällt dazu nichts mehr ein."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de