Bald hat sie die Qual der Wahl: Am 18. Juli startet endlich wieder Die Bachelorette und dieses Jahr sucht keine Unbekannte die Liebe im TV. Lange wurde über die neue Rosendame gemunkelt und erst vor wenigen Tagen bestätigt – das ehemalige Bachelor-Girl Nadine Klein geht in der fünften Staffel auf große Männersuche. Nun verrät sie, was sie an Männern total abturnt!

Die gebürtige Münchnerin ist mittlerweile seit über vier Jahren solo und weiß ganz genau, was sie an einem Mann attraktiv findet und was für sie gar nicht geht. "Absolutes No-Go bei Männern sind flache Anmachsprüche", gab die 32-Jährige in einem Facebook-Video der Show preis. Allerdings würde Nadines potenzieller Herzbube sie erobern, wenn er zumindest kochen könne und sie zum Lachen bringe.

Auch in puncto Aussehen hat Nadine ein genaues Bild von ihrem Mr. Right. "Optisch stehe ich eigentlich eher auf Dunkelhaarig", erzählte sie in einem Interview mit RTL. Auf die meisten der 20 Männer trifft dieses äußere Merkmal auch zu. Allerdings legt sich die ausgebildete Musicaldarstellerin nicht so extrem fest. Ihr Ex-Freund hatte blonde Haare.

Instagram / nadine.kln Ex-Bachelor-Kandidatin Nadine Klein

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Teilnehmerin bei "Der Bachelor" 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de