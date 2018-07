Heiraten Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) schon im August? Die Sängerin und der Komiker machten in der Vergangenheit ziemlich schnell Nägel mit Köpfen. Die Blitzverlobung der zwei und die Schwangerschaftstheorien über Arianas neuesten Musik-Clip zu "God is a woman" – die Fans spekulieren wild, wie es weitergeht. Jetzt sorgte ein Bild für zusätzlichen Zündstoff: Wird das Paar schon in drei Wochen heiraten?

Auf Petes Instagram-Kanal postete das "Saturday Night Live"-Mitglied ein Bild des Dekolletés seiner Liebsten. Um Arianas Hals hängt die Marke von Petes Vater, Feuerwehrmann Scott Davidson, der tragischerweise bei einer Rettungsaktion am 11. September ums Leben kam. Auf der Marke steht 8418 und Fans spekulieren sofort, dass es sich hierbei um den Termin ihrer Hochzeit handeln muss – den 4.8.2018. In Amerika wird bei einem Datum zuerst der Monat, dann der Tag und dann das Jahr genannt. Bisher gab es jedoch keine Stellungnahme zu den wahnwitzigen Vermutungen der User.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass diese Zahlen bei beiden auftauchen. Ari hat sich diese Ziffern auf den Fuß tätowieren lassen und Pete trägt die Nummer seines Vaters auf dem linken Arm. In drei Wochen haben die Fans Klarheit, ob sich ihre wilden Theorien bewahrheitet haben.

Instagram / petedavidson Ariana Grandes Dekolleté

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

