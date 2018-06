Nur vier Wochen, nachdem Ariana Grande (24) und Pete Davidson (24) zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden, haben sich die US-Stars tatsächlich verlobt. Während einige internationale Medien bereits vor wenigen Tagen über die Hochzeit spekuliert haben, bestätigte der Comedian die süßen Neuigkeiten nun offiziell in der US-Talkshow von Moderator Jimmy Fallon (43). Wann sich das Paar das Jawort gibt, hat der New Yorker allerdings (noch) für sich behalten.



