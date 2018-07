Erst im November vergangenen Jahres ließ Anh die Bombe platzen: Sie und ihr Schatz Patrick sind verlobt. Während ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel wurde noch gemunkelt, ob das Nachwuchsmodel und der Fitnesstrainer mehr sind als nur gute Freunde. Kurz vorm Finale im Mai 2017 stellte Anh den Hottie dann auch endlich offiziell als ihren Herzmann vor. Jetzt planen die Verliebten ihre Traumhochzeit – und die soll schon kommendes Jahr stattfinden!

Im Interview mit Gala plauderte die aufgeregte Braut in spe über ihren großen Tag und verriet auch, wann und wo sie und Patrick sich das Jawort geben werden. "In Italien, im nächsten Spätsommer", strahlte die glückliche Anh. Das Pärchen liebe die italienische Küche. Das ist aber nicht der einzige Grund für den Ringtausch in Südeuropa. "Und wir wollen anschließend noch einen Roadtrip machen", erklärte die Beauty. Die Flitterwochen sind damit also auch schon geplant. "Wir wollen drei bis vier Wochen lang quer durch das ganze Land fahren", freute sich Anh in dem Gespräch.

Die Feier soll im kleinen Kreise stattfinden, mit der Familie und den engsten Freunden. Aber nicht nur die Planung und die Gedanken an den schönsten Tag sorgen bei Anh im Vorfeld bestimmt jetzt schon für Herzrasen – ihr Liebster hat einen mysteriösen Plan für seine Mrs. Right! "Ich habe eine große Überraschung, aber die wird noch nicht verraten", gab sich Patrick geheimnisvoll.

anh_phoenix / Instagram Ex-GNTM-Kandidatin Anh mit ihrem Verlobten

Anzeige

Instagram / anh_phoenix Anh und Patrick in einem Restaurant

Anzeige

Patrick Maschke / Instagram Ex-GNTM-Kandidatin Anh und Patrick Maschke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de