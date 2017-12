Fiona Erdmann (29) zeigt sich munter auf den Red Carpets – kann endlich wieder lachen! In der letzten Zeit musste das Germany's Next Topmodel-Sternchen immer wieder Rückschläge einstecken und direkt zwei Todesfälle innerhalb weniger Monate verkraften: Erst verstarb ihre geliebte Mutter Luzie Anfang 2016. Anschließend der Schock im Sommer 2017 als ihr Noch-Ehemann Mohamed nach einem Verkehrsunfall seinen schweren Verletzungen erlag! Doch sie ist nicht die Einzige, die sich zurück ins Leben kämpfen musste. Auch diese GNTM-Teilnehmerinnen mussten bereits schlimme Schicksalsschläge in ihren jungen Jahren wegstecken.