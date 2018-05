Sie arbeitet an ihrem Traum! Bei Germany's next Topmodel war in der zwölften Woche Schluss für Trixi (18). Nach ihrem Rauswurf ist die Blondine nach Berlin gezogen, um ihre Modelkarriere weiter voranzutreiben. Neben Castings, Fotoshootings und Co. gehört auch ein intensives sportliches Training zum Programm der 18-Jährigen. Dafür holt sie sich die Unterstützung von Modelkollegin Anh und deren Verlobten Patrick. Die 26-jährige Anh hatte 2017 selbst ihr Glück bei GNTM versucht, schied jedoch ebenfalls vor dem Finale aus der Sendung aus. Ihr Schatz Patrick ist Fitnesscoach– er treibt die beiden Mädels derzeit zu Höchstleistungen an, wie Trixi auf ihrem Instagram-Account beweist.



