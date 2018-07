Wird Hanna Weig so kurz vor der Hochzeit etwa gefühlsduselig? In weniger als zwei Wochen schwören sich die bayerische Beautybloggerin und ihr Schatz, der GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (31), die ewige Treue. Während sich bei den Eltern der kleinen Delia längst die Aufregung eingeschlichen hat, scheinen bei Hanna on top auch noch die Emotionen verrückt zu spielen. Ein Throwback-Pic aus ihrer Schwangerschaftszeit erweckt den Eindruck: Die Braut in spe wurde von einer Babybauch-Melancholie gepackt.

Auf Instagram veröffentlichte die Wahlberlinerin jetzt ein Erinnerungsfoto aus längst vergangenen Zeiten. Mit einer weißen Rüschenbluse und einer Umstandshose in zartem Rosa, die ihren kugelrunde Körpermitte zur Geltung bringt, posiert die YouTuberin für ihre Fans. "Wenn ich so zurückdenke, war das schon schön mit einer Babykugel vorne dran", schrieb sie neben den Schnappschuss. Mit ihrer Community hat Hanna während der gesamten Schwangerschaft die aufregenden Momente geteilt. Offenbar vermisst Jörns Liebste genau diese jetzt sehr.

Mit einem freizügigen After-Baby-Body-Foto sieben Monate nach der Geburt präsentierte Hanna vor Kurzem noch ihre gertenschlanke Linie. Mit ultraflachem Bauch, schlanken Beinen und keinem Gramm Fett zu viel zeigte sie sich ihren Followern. Einige sind sich sicher: Eine üppige Kugel würde ihr auf jeden Fall auch ein zweites Mal stehen.

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna Weig, Delia und Jörn Schlönvoigt

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt bei der Guido Maria Kretschmer-Show auf der Berliner Fashion Week

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Verlobte von Schauspieler Jörn Schlönvoigt

