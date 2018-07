Am 13. Dezember 2017 kam Hanna Weigs erstes Kind zur Welt. Mit ihrem Verlobten, Schauspieler Jörn Schlönvoigt (31), freut sich die YouTube-Beauty über ein kleines Töchterchen. Die Schwangerkilos flogen schon kurz nach der Geburt nur so vom Körper der Netz-Schönheit. Was nicht nur an ihren guten Genen lag. Auch eine gefährliche Schwangerschaftsvergiftung sorgte für die rasante Abnahme. Mit einem neuen After-Baby-Body-Bild sorgt die Schönheit nun für gemischte Gefühle bei ihren Fans. Die Modelmaße kommen nicht bei allen gut an.

"Sechs Monate nach der Geburt", schreibt Hanna zu einem Instagram-Schnappschuss, der in ihrem Schlafzimmer entstand. Wie stolz sie auf ihren Körper ist zeigt sie mit einem Bizeps-Emoji. Ihr Body kann sich wirklich sehen lassen: Flacher Bauch, schlanke Beine – an der Neu-Mama ist kein Gramm fett zu viel. Ihre Follower sind von dem Anblick nicht alle begeistert. Neben vielen Glückwünschen zu ihren Traummaßen hagelt es auch Kritik. Die Wand im Hintergrund sei krumm und schief. Einige Insta-User vermuten: Hanna hat das Bild bearbeitet, um so perfekt auszusehen. "Du bist ja sehr schlank, aber die Wand hinten links ist total "verbogen" und das bedeutet, du hast das Bild extrem bearbeitet", lautet ein Kommentar.

Die Vergiftung, die sich Hanna während ihrer Schwangerschaft zuzog, war nicht ohne. Die Bald-Ehefrau kam beinah ums Leben. Wegen der Komplikationen verlor sie damals innerhalb von zehn Tagen 14 Kilogramm. "Das war zu schnell und eine zusätzliche Belastung für meinen Körper", sah sie ihre Abnahme damals gegenüber Bunte kritisch.

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna Weig mit Töchterchen Delia

Matthias Nareyek/ Getty Images Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt bei der Guido Maria Kretschmer Show

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna Weig, Delia und Jörn Schlönvoigt

