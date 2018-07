Das vergangene Wochenende wird Chryssanthi Kavazi wohl ewig in Erinnerung behalten. Kurz vor ihrer Hochzeit mit dem Alarm für Cobra 11-Schauspieler Tom Beck (40) ging es für die Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin und ihre wilde Brautbande für einige Tage nach Mallorca. Gemeinsam mit ihren engsten Freundinnen verabschiedete sich die gebürtige Griechin von ihrem Leben als Junggesellin. Via Social Media bedankte sich Toms Liebste jetzt bei den Partygirls.

Da hatte wohl jemand jede Menge Spaß! Das beweisen zumindest die Fotos und Videos von dem spritzigen Spektakel, die am Wochenende in Deutschlands 17. Bundesland entstanden sind. Sowohl die Braut selbst als auch ihre ihre Soap-Kolleginnen Gamze Senol und Valentina Pahde (23) hielten ihre Fans im Netz ständig auf dem Laufenden. Für die unvergessliche Zeit erntete die Braut-Crew dann auch noch sehr emotionale Zeilen von der Heiratswilligen im weißen Badeanzug. "Mädels, vielen Dank für eure Freundschaft. Ihr habt mir ein so unvergessliches Wochenende bereitet, dass ich zu Tränen gerührt bin", schrieb sie auf Instagram. "Ich habe die besten Freundinnen, die man sich nur wünschen kann. Ich liebe euch bis zum Mond und zurück."

Wann genau die romantische Trauzeremonie stattfinden wird, ist nach wie vor ein wohl gehütetes Geheimnis. Lange wird es jedenfalls nicht mehr dauern, bis sich die Laura-Darstellerin und ihr Herzensmann endlich die ewige Treue schwören werden.

Instagram / chriss_cross Gamze Senol, Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde auf Mallorca

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi auf Mallorca

Becher/WENN.com Chryssanthi Kavazi und Tom Beck beim ECHO 2018

