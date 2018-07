Einfach nur wow! Über zwanzig Jahre ist Heidi Klum (45) nun im Model-Business. Seit ihrem ersten Magazin-Cover hat die Beauty eine steile Karriere hingelegt. Die vierfache Mutter hat sich in der Modewelt als echte Marke etabliert, und wenn sie nicht gerade bei Germany's next Topmodel als Jury-Chefin sitzt, jettet die Powerfrau durch die ganze Welt. Jetzt erinnerte sich die Wahlamerikanerin an ihre Anfänge zurück und teilte einen umwerfenden Throwback-Moment.

Auf ihrer Instagram-Seite postete sie ein Foto mit der Bildunterschrift "Das habe ich gefunden". Auf der uralten Aufnahme blickt eine selbstbewusste junge Heidi in die Kamera. Bereits damals war zweifelsfrei zu erkennen, dass diese blonde Schönheit einmal ganz groß rauskommen würde. Und das Kuriose daran: Die 45-Jährige scheint in all den Jahren kaum gealtert zu sein. Was wohl das Beauty-Geheimnis des deutschen Export-Schlagers ist?

Aktuell macht das Model aber vor allem mit ihrem 17 Jahre jüngeren Partner Schlagzeilen. Mit dem Tokio Hotel-Bassisten Tom Kaulitz (28) ist sie seit Mitte März liiert. Nachdem sich die beiden in Sachen Beziehung anfänglich sehr bedeckt hielten, kuschelt das Paar jetzt auch ganz öffentlich im Netz.

KIKA/WENN.com Heidi Klum bei der AmfAR Gala in Cannes 2018

Instagram / heidiklum Heidi Klum als junge Frau

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz in New York

