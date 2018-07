Auf dieser Couch wird das spannende Halbfinale sicher zur Nebensache! Aktuell kicken die Nationalteams von England und Kroatien um den Einzug ins große WM-Finale 2018. Dabei sitzen nicht nur UK-Promis wie die Beckhams gebannt vor den Bildschirmen. Auch Supermodel Heidi Klum (45) und ihr Libester Tom Kaulitz (28) fiebern mit. Die 45-Jährige kuschelt mit ihrem geliebten Musiker durch das Fußball-Event.

Verliebt in allen Lebenslagen! Dass Heidi und Tom gerade auf der höchsten aller Liebeswellen surfen, ist längst kein Geheimnis mehr. Paparazzi-Pics, auf denen die beiden knutschen und turteln, bewiesen der Öffentlichkeit in letzter Zeit immer wieder: Da sind große Gefühle im Spiel! Ganz private Einblicke gewährt das Paar allerdings eher selten. Jetzt konnten Fans ganz nah mit dabei sein: In Heidi Instagram-Story sehen ihre Follower die beiden gerade dicht aneinander gekuschelt in einem Wohnzimmer. Der Tokio Hotel-Star hält seine Freundin im Arm, beide schauen in einen Laptop, auf dem eindeutig gekickt wird. Für welches Team die beiden wohl sind?

Zwischen Heidi und Tom scheint mehr zu stimmen als das favorisierte TV-Programm. Germany's next Topmodel-Juror und Kumpel der beiden, Thomas Hayo, verriet kürzlich Gala: "Die beiden sind ein cooles Team und haben einen sehr, sehr guten Vibe zusammen." Dass die Blondine sich in den viel jüngeren Gitarristen verliebte, ist für den Creative Director keine Überraschung.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz während des WM-Halbfinales 2018

Anzeige

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einem Spaziergang in New York

Anzeige

Gigi Iorio / Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de