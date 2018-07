Das hat sich Denise Kappès (28) wirklich anders vorgestellt! Die schöne Ex-Bachelor-Kandidatin erwartet aktuell mit Noch-Ehemann Pascal ihr erstes gemeinsames Kind. Schon in wenigen Wochen soll ihr kleiner Sohn zur Welt kommen. Ihr Beziehung zum Berlin - Tag & Nacht-Star ging schon vor der Geburt, rund drei Monate nach ihrer Hochzeit, in die Brüche. Ein Schicksalsschlag, den Denise am liebsten übersprungen hätte, wie sie nun in einem Interview offenbarte!

Die Trennung von Pascal steckt der 27-Jährigen verständlicherweise immer noch in den Knochen. "Grundsätzlich hatte ich eine ganz andere Vorstellung vom Leben, als der Lebensabschnitt, der mir jetzt widerfahren ist. Eigentlich wollte ich nur ein Kind haben und ein glückliches Leben mit einem tollen Mann führen", erklärte Denise im Gespräch mit Bild. Nach der gescheiterten Liebe kamen dann auch noch gesundheitliche Probleme in der Schwangerschaft hinzu, die sie allein durchstehen musste.

Inzwischen geht es der werdenden Single-Mum wieder besser und sie hat ihre Prioritäten nach den Erlebnissen einfach anders gesteckt: "Ich wünsche mir nur, dass mein kleiner Schatz munter auf die Welt kommt. Ohne Komplikationen und irgendwelchen Problemen. Er ist der wichtigste Schatz in meinem Leben." Eine Versöhnung mit Pascal schloss der TV-Star übrigens komplett aus: Denise verriet ihren Fans bereits, dass sie die Scheidung möchte.

Promiflash Pascal und Denise Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Reality-Star

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, deutsches TV-Sternchen

