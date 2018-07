In den Augen der Fans schlägt er die Konkurrenz um Längen – kann Alexander Hindersmann (29) so auch bei der Bachelorette punkten? Vor einigen Tagen freute sich das Reality-Publikum tierisch über die neuen Rosenjäger: RTL stellte endlich alle Kandidaten vor, die um das Herz von Nadine Klein (32) kämpfen werden. Doch während zahlreiche Liebesanwärter nicht so gut beim Publikum ankamen, erobert Alex die Herzen – hat der Barkeeper also genau die richtige Mixtur für Nadine?

Auf dem offiziellen Instagram-Profil zur Sendung konnten die Zuschauer bei allen Jungs abstimmen, ob sie ihn heiß finden oder eher zum Davonlaufen. Während die meisten Boys ein eher trauriges Resultat einstecken müssen, darf sich der 29-jährige Alex laut Closer über jede Menge Zustimmung freuen. Bei der Abstimmung bescheinigen ihm knapp 80 Prozent der User, ziemlich hot zu sein! Bei seinen Kontrahenten war es dagegen genau anders herum: Die überwältigende Mehrheit stufte die Teilnehmer als "nicht heiß" ein – auch wenn er es im Promiflash-Voting nicht mal in die Top 3 schaffte!

Ob sich damit schon der erste Favorit im Rennen um die Bachelorette herauskristallisiert? Als Personal Trainer und Fitnesskaufmann kann Alex mit Muskeln punkten, zeigt aber auch schon seinen Sinn für große Liebe. "Familie geht über alles", beschrieb sich der Hundepapa aus Schleswig-Holstein selbst. Damit könnte er bei Nadine mächtig Eindruck schinden – immerhin kümmerte sich die Herrin der Rosen vor einigen Jahren selbst rührend um ihre Großmutter.

MG RTL D / Arya Shirazi Die neue Bachelorette Nadine Klein

Anzeige

MG RTL D Alexander, Bachelorette-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D / Frank Irlenborn "Die Bachelorette"-Kandidaten 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de