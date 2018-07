Bald flitzt sie auf ihren eigenen Beinchen durch die Welt! Mia Rose Harrison ist acht Monate alt und beginnt, sich an Gegenständen hochzuziehen. Mama Sarah (27) ist total stolz auf ihren Nachwuchs und hält das via Instagram-Story fest. Vielleicht kann die Kleine an ihrem Geburtstag schon richtig laufen, wenn sie sich schnell entwickelt. Ansonsten müssen Sarah und Papa Dominic (27) noch ein halbes Jahr warten. Aber auch das geht schnell vorüber.

