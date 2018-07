Konkurrieren sie jetzt im Modebusiness? Seit 2017 bringt Heidi Klum (45) erschwingliche Fashionteile im Discounter auf den Markt. Ihr Credo – selbst designte Blusen und Kleider für den schmalen Geldbeutel. Vor ein paar Wochen stieg auch Daniela Katzenberger (31) auf diesen Modezug auf und brachte mit Uncle Sam eine eigene Sportkollektion deutschlandweit in die Filialen. Doch was sagt die Kultblondine zu den Fußstapfen, in die sie jetzt trat? "Ja, also ich höre das ja auch immer wieder: 'Mensch, jetzt bist du ja die Nachfolgerin von Heidi Klum, ihr konkurriert ja', aber ich finde, das kann man gar nicht vergleichen", erzählte sie im Promiflash-Interview.

