Fashion entwerfen wie Deutschlands Modelmama! Heidi Klum (45) macht seit 2017 ihren erlesenen Modegeschmack auch für ihre Normalo-Fans zugänglich: Die Germany's next Topmodel-Jurorin hat mittlerweile schon drei Trend-Kollektionen für den Discounter Lidl entworfen. Für wenig Geld bietet das Unternehmen Heidis selbst designte Blusen und Kleider an. Jetzt hat Lidl sich ein weiteres deutsches Beauty-Idol ins Boot geholt: Daniela Katzenberger (31) entwirft jetzt auch für die Supermarkt-Kette!

Das verkündet die Kultblondine jetzt ganz stolz auf ihrem Instagram-Profil! Zu einem Werbefoto, auf dem die Ehefrau von Lucas Cordalis (50) in einer pinken Trainingsjacke und mit hellen Sporthosen posiert, schreibt Dani: "Endlich darf ich mein Geheimnis lüften. Ihr habt bestimmt schon öfter meine pinke Sportjacke von Uncle Sam gesehen, oder? Diese Jacke war das erste Teil aus meiner offiziellen "Uncle Sam Sportswear"-Kollektion by Daniela Katzenberger." Bevor ihre sportliche Linie ab dem 25. Juni im Handel erhältlich sein wird, veranstaltet die Mutter von Sophia Cordalis (2) auch noch eine private Fashionshow für einige Anhänger.

Ob sich Daniela wohl auch so eine gute Promo einfallen lässt wie Heidi Klum? Ihre dritte Klamotten-Palette stellte die Freundin von Tom Kaulitz (28) nämlich in der diesjährigen GNTM-Staffel vor: Sie ließ ihre Schützlinge in den Teilen auf einem speziellen Runway entlang laufen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in der Jacke aus ihrer Lidl-Kollektion

Anzeige

P. Hoffmann/ Wenn.com Daniela Katzenberger bei den ABOUT YOU Awards in München

Anzeige

obs/LIDL/Martin Ehleben "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de