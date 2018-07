Diese Neu-Eltern hatten also doch noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt! Anna Maria Damm (22) und Julian Gutjahrs (21) Familienabenteuer konnten ihre Fans seit den ersten Schwangerschaftsmonaten mitverfolgen. Vor knapp fünf Wochen erblickte ihr erster gemeinsamer Spross Eliana dann endlich das Licht der Welt. Jetzt rückt die frischgebackene Mama mit neuen Details raus. Das haben ihre Follower sicher nicht über ihren kleinen Schatz gewusst!

In ihrer Instagram-Story veranstaltet die Neu-Mami eine Frage- und Antwortstunde. In der virtuellen Plauderrunde kommt natürlich auch ihr Mäuschen zur Sprache. "Hat Eliana einen Zweitnamen und wenn ja, welchen?", will ein User wissen. Die überraschende Antwort: Das YouTube-Baby besitzt wirklich einen zweiten Vornamen – er lautet Sofia.

Wie die Kleine zu diesem kommt, gibt Anna Maria auch gleich preis. Ihr winziger Liebling hat seinen Namenszusatz von seiner Uroma geerbt. Der erste Vorname kam dagegen ganz anders zustande. "Eliana" haben ihre Eltern tatsächlich via Google entdeckt.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Töchterchen Eliana

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr, seine Tochter Eliana und ihre Uroma

Instagram / juliangutjahr Julian Gutjahr und seine Tochter Eliana

