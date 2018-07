Scheue Männer, nehmt euch in Acht: Melody Haase (24) ist im Bagger-Modus! Im vergangenen Jahr hatte die Sängerin bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies leider kein Glück. Die sommerlichen Sonnenstrahlen bringen die Reality-Darstellerin nun gewaltig in Flirtlaune, wie sie Promiflash im "Sugarverse" verriet. Dabei will sie auch endlich ihren Partner fürs Leben finden. Ob sie es wie Nadine Klein auch als Bachelorette versuchen würde? Wohl eher nicht, denn dafür hält sich Melody nicht für geeignet. "Erstens finde ich zu viele Männer sexy, da würde es viel Rumgeknutsche geben. Und zweitens: Ich glaube, ich würde einfach dieses Seriöse nicht wirklich vermitteln können", begründete das Ex-DSDS-Sternchen seine Entscheidung. Nun gut – dann wird eben abseits der Kameras ordentlich geflirtet, während ab Mittwoch wieder Rosen verteilt werden!

Instagram/melodyraabbit, MG RTL D / Arya Shirazi Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de