Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ist zu Ende und es gibt einen neuen Weltmeister: Frankreich. Die deutsche Nationalelf flog bereits in der Vorrunde raus – trotzdem denken deutschsprachige Musikstars wie Vincent Gross (21) , Beatrice Egli (30) und Eloy de Jong (45) gerne an die diesjährige WM zurück. Gegenüber Promiflash verrieten die Promis ihre persönlichen Highlights: "Das beste Spiel, das stattgefunden hatte, war Portugal gegen Spanien. Ich fand, das war ein gigantisches, cooles Spiel", erzählte zum Beispiel die gebürtige Schweizerin im Interview beim "radio B2 Schlagerhammer" in Berlin.

