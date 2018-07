Frankreich ist Weltmeister! Es war ein wahrlich aufregendes Match gegen WM-Final-Erstling Kroatien. Am Ende war der Sieger dann aber doch mehr als abzusehen. Mit 4:2 sicherte sich die französische Nationalelf den begehrten Titel. Ganze 20 Jahre, nachdem sie den Pokal zuletzt in den Händen halten durften. Große Freude also bei allen Franzosen! Aber nicht nur die Grande Nation befindet sich im Freudentaumel, auch etliche Promis feiern mit – weltweit!

Allen voran: Beyoncé (36)! Der US-Superstar tourt aktuell mit Ehemann, Rapper Jay-Z (48), durch Europa. Wie es das Schicksal – oder auch eine ausgefuchste Organisation – so wollte, spielte das Musiker-Duo am Finaltag in Paris. Für ihre französischen Anhänger legten Bey und Jay kurzerhand eine musikalische Pause ein und ließen zur Freude der Publikumsmassen das Spiel auf den riesigen Konzertmonitoren abspielen. "FIFA Weltmeisterschaft mit den besten Zuschauern bisher", schrieb sie zu einem Stadion-Pic auf Instagram und fügte einen Party-Emoji hinzu.

Das war's aber noch lange nicht. Supermodel Karolina Kurkova (34) gratulierte direkt aus dem Stadion. Auf Ihrem Instagram-Account teilte sie ein Grinse-Bild von sich im Publikum und schrieb: "Herzlichen Glückwunsch an beide Teams, besonders Frankreich." US-Sängerin Christina Milian (36) konnte sich auf ihrem Profil kaum einkriegen. Sie kreischte den Franzosen etliche Glückwünsche in einem Clip-Posting entgegen. Auch Ex-National-Kicker Lukas Podolski (33) beglückwünschte via Insta. Zu einer Illustration, die ihn mit dem WM-Pokal zeigt, schreibt er: "Pass gut auf meinen Weltmeistertrophäe auf, Frankreich. Herzlichen Glückwunsch!"

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova, Model

Instagram / christinamilian Christina Millian, Sängerin

Julian Finney/Getty Images Lukas Podolski in Brasilien nach der WM 2014

