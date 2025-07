Gewusst? Das ist über die Kinder von Ozzy Osbourne bekannt

Ozzy Osbourne (✝76), der legendäre Musiker und ehemalige Frontmann der Band Black Sabbath, hinterlässt nicht nur ein beachtliches Vermögen, sondern auch sechs Kinder aus zwei Ehen. Aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley stammen Louis und Jessica sowie Elliot, den Ozzy adoptierte. Mit Sharon Osbourne (72), seiner langjährigen Ehefrau, hat er die gemeinsamen Kinder Aimee (41), Kelly (40) und Jack (39). Die Familie veröffentlichte nach dem Tod des Rockmusikers ein emotionales Statement, das jedoch nur von vier seiner sechs Kinder unterzeichnet wurde – Jessica und Elliot schwiegen.

Ozzys Beziehung zu seinen Kindern war nicht immer einfach. Während Kelly und Jack in der MTV-Reality-Serie Die Osbournes Anfang der 2000er mitwirkten, lehnte Aimee es ab, in der Serie einen Platz einzunehmen. Sie führt ein ruhiges Leben außerhalb der Medienwelt, ebenso wie Tochter Jessica aus erster Ehe. Sohn Louis ist als DJ und Produzent erfolgreich und hat selbst eine Familie gegründet. Über Elliot ist nichts bekannt. Von Ozzys Kindern sind Jack und Kelly weiterhin am meisten im Showbusiness präsent: Jack ist als Produzent tätig, während Kelly als Moderatorin und Musikerin arbeitet.

Zeitlebens sprach Ozzy offen über seine Fehler als Vater während seiner ersten Ehe. In einem Interview von 2014 beschrieb er sich als "schlechten Vater" und gab zu, damals nicht der Familie gewidmet gewesen zu sein. Zuletzt sah man Ozzy in einem emotionalen Video auf Instagram, das den Moment zeigt, als Schwiegersohn Sid Wilson (48) seiner Kelly im Backstage-Bereich des letzten Black Sabbath-Konzerts einen Heiratsantrag machte. Ozzy jubelte vor Glück.

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet

Instagram / la_woman_rocks Thelma Riley und Ozzy Osbourne, 1971

MEGA Sid Mason und Kelly Osbourne und ihr gemeinsamer Sohn im März 2025