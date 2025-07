Hulk Hogans Frau dementierte Komagerüchte vor seinem Tod

Sky Daily, die Ehefrau von Wrestling-Legende Hulk Hogan (71), hat wenige Tage vor dessen Tod Gerüchte bestritten, er habe im Koma gelegen. Am 18. Juli reagierte sie über ihre Instagram-Story auf eine Fanfrage zu Hulk Hogans Gesundheitszustand: "Nein, er ist definitiv nicht im Koma!" Sie erklärte, dass Hulk Hogans Herz stark sei und keine Anzeichen von Sauerstoffmangel oder Gehirnschäden vorlägen. Allerdings enthüllte Sky, dass ihr Mann sich gerade von einer schweren Wirbelsäulenoperation erhole. "Er kämpft mit den Folgen einer intensiven vierstufigen vorderen Halswirbel-Diskektomie und Fusion (ACDF)", erklärte sie, eine komplizierte Prozedur, die eine lange Heilungsphase erfordere.

Neben den Operationen an der Wirbelsäule hatte Hulk in den letzten Jahren auch andere gesundheitliche Hürden gemeistert, darunter Herzoperationen sowie zahlreiche Eingriffe an Hüfte, Knie und Rücken. Rückblickend auf seine Karriere gestand er offen, dass die körperlich herausfordernden Wrestling-Matches und sein berühmter "Atomic Leg Drop" gravierende Schäden hinterlassen hätten. In seinem letzten veröffentlichten Interview äußerte er sogar Bedauern: "Ich hätte mir deutlich anders überlegen sollen, bestimmte Moves so exzessiv einzusetzen." Trotz seiner Schmerzbewältigung mit Physiotherapie und sanfterem Training blieb das Leben des ehemaligen Wrestling-Stars geprägt von Schmerzen – eine Belastung, die er jedoch mit bemerkenswerter Resilienz trug.

Der gebürtige Terry Gene Bollea, bekannt als Hulk Hogan, hatte nicht nur im Wrestling-Ring Spuren hinterlassen, sondern auch in der Popkultur. Mit ikonischen Auftritten in den 1980er-Jahren und einer beeindruckenden Karriere über Jahrzehnte hinweg wurde er zur Ikone des Sports. Privat musste er einige Stürme durchstehen, darunter zwei gescheiterte Ehen – eine davon mit Linda Hogan (65), der Mutter seiner Kinder Brooke (37) und Nick (34). Erst im September 2023 fand er sein spätes Liebesglück mit Sky Daily, die er kurz darauf heiratete. So groß Hulk Hogans Einfluss im sportlichen und kulturellen Bereich auch war, endet sein Abschied von der Welt mit einer Vielzahl emotionaler Erinnerungen an eine Legende, die Generationen geprägt hat.

Getty Images Hulk Hogan, August 2006

Getty Images Hulk Hogan, Juli 2024

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler