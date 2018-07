Öffentliche Liebesbekundungen sucht man bei diesen beiden wirklich vergeblich: Diane Kruger (42) und Norman Reedus (49) halten ihre Beziehung so privat wie es nur geht. Liebesinterviews im TV und kitschige Social-Media-Posts gibt es bei dem Schauspielerpaar nicht. Doch an ganz besonderen Tagen kann selbst der taffe The Walking Dead-Star nicht an sich halten – und gratuliert seiner Diane supersüß im Netz zum Geburtstag.

Am 15. Juli feierte die "Troja"-Darstellerin ihren 42. Geburtstag. Zum Ehrentag seiner Liebsten veröffentlichte Norman einen witzigen Pärchen-Schnappschuss von sich und Diane auf Instagram und betitelte diesen mit: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Sonnenschein!" Auf dem Bild sehen die beiden Filmstars aber nicht unbedingt sonnig aus: Die zwei strecken mit schwarzen Gesichtsmasken beschmiert die Zunge in die Kameralinse. Die gebürtige Deutsche reagierte auf die lustigen Wünsche mit: "Ich vermisse dich so sehr!" Offenbar konnten sie und ihr Schatz aufgrund von Dreharbeiten den Tag nicht gemeinsam verbringen.

Seit 2016 sind Diane und Norman ein Paar. Lange Zeit äußerten sie sich nicht zu ihrer Beziehung. Kurz zuvor war die 42-Jährige noch mit Schauspielkollege Joshua Jackson (40) zusammen. Mittlerweile soll sie von Norman sogar ein Kind erwarten.

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus bei den Filmkritik-Awards im Januar 2011

Joe Scarnici / Freier Fotograf / Getty Images Norman Reedus, Serien-Darsteller

Anthony Ghnassia/Getty Images for Chopard Diane Kruger auf dem Filmfestival in Cannes 2018

