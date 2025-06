So sehr veränderte Norman Reedus die Rolle Daryl in Show TWD

Norman Reedus (56), bekannt aus der Erfolgsserie The Walking Dead, hat verraten, wie stark er die Figur Daryl Dixon von ihrer ursprünglichen Vorlage abgewandelt hat. In einem Interview mit Elle erklärte der Schauspieler, dass Daryl ursprünglich viele Eigenschaften seines Bruders Merle widerspiegeln sollte: rassistische Äußerungen und Drogenkonsum. "Ich wollte diese Dinge nicht sagen und keine Drogen nehmen", so Norman. Stattdessen entwickelte er die Figur in Zusammenarbeit mit den Autoren zu einem Charakter, der sich von der Belastung seiner schwierigen Herkunft lossagen will und bewusste Entscheidungen für ein besseres Leben trifft.

Die Wandlung der Figur Daryl Dixon, die ursprünglich nicht in den Comics existierte, sondern speziell für die Serie geschaffen wurde, führte dazu, dass sie sich zu einem der absoluten Lieblingscharaktere der Fans entwickelte. Nach dem Tod seines Bruders Merle wurde aus Daryl ein engagiertes Mitglied der Überlebendengruppe, das sich stets für die anderen einsetzte. Diese Entwicklung trug maßgeblich zur Popularität seiner Figur bei und öffnete die Türen für ein eigenes Spin-off mit dem Titel "The Walking Dead: Daryl Dixon", das mittlerweile in die dritte Staffel geht.

Die Mitgestaltung seiner Rolle lag Norman sehr am Herzen, besonders was persönliche Entscheidungen für Daryl betraf. Schon zuvor war bekannt, dass er sich zum Beispiel gegen eine romantische Handlung für Daryl ausgesprochen hatte. Der Grund dafür war, dass er den zentralen Aspekt seines Charakters erhalten wollte: Er ist ein Einzelgänger, dem Loyalität und Freundschaft mehr bedeuten als romantische Beziehungen. Fans und Kritiker schätzen diese Klarheit in der Charakterentwicklung, die zeigt, dass nicht jede Figur den klassischen Konventionen folgen muss, um spannend und authentisch zu sein.

Getty Images Norman Reedus im Juli 2022

Getty Images Norman Reedus im Oktober 2022

Getty Images Norman Reedus bei seinem Walk-of-Fame-Stern