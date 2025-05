Norman Reedus wünscht sich eigenen "John Wick"-Film

Norman Reedus (56), bekannt aus der Erfolgsserie "The Walking Dead", hat große Pläne für das John Wick-Universum. Im kommenden Spin-off "From the World of John Wick: Ballerina" übernimmt er die Rolle des eiskalten Killers Daniel Pine. Auch wenn sein Auftritt zunächst nur kurz ausfällt, machte Norman bereits deutlich, dass er sich gut vorstellen kann, seinem Charakter eine eigenständige Geschichte zu widmen. Im Interview mit "ComicBook.com" sagte er: "Ich denke, seine Entstehungsgeschichte wäre großartig. Wie wurde er zu dem, was er ist? Was hat ihn geformt?"

Der Film "Ballerina", in dem auch Ana de Armas (37) und Keanu Reeves (60) in ihren bekannten Rollen zu sehen sein werden, setzt offenbar auf eine spannende Mischung aus Action und emotionaler Tiefe. Norman hofft, dass sein Charakter bei den Fans ebenso gut ankommt wie andere Figuren des Franchise, die später eigene Geschichten erhielten. Neben ihm entstehen derzeit weitere Spin-offs – darunter ein Projekt rund um Donnie Yens Figur Caine –, was das wachsende Potenzial des "John Wick"-Universums eindrucksvoll unterstreicht.

Eigentlich war Norman Reedus zuletzt vor allem durch seine Rolle als Daryl Dixon in The Walking Dead und dessen Ablegern präsent. Abseits der Kamera zeigt sich der Schauspieler jedoch deutlich bodenständiger als seine oft düsteren Filmfiguren. Gemeinsam mit Ehefrau Diane Kruger (48) und ihren beiden Kindern lebt er zurückgezogen, widmet sich Kunstprojekten und genießt seine Leidenschaft fürs Motorradfahren. Genau diese Leidenschaft dürfte ihm geholfen haben, die faszinierend gefährliche Welt des "John Wick"-Franchise glaubwürdig darzustellen – und lässt vermuten, dass er auch künftig für spannende Action-Momente bereit ist.

Getty Images Norman Reedus, "The Walking Dead"-Star

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Jahr 2018

