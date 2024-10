Norman Reedus vermisst alte Kollegen von "The Walking Dead"

Norman Reedus (55) vermisst die gemeinsame Arbeit mit seinen früheren Kollegen Andrew Lincoln (51) und Jon Bernthal (48) aus der Serie "The Walking Dead". Wie er gegenüber Us Weekly anlässlich der Premiere des Spin-offs "The Walking Dead: Daryl Dixon — The Book of Carol" mit Melissa McBride (59) verriet, waren diese Zeiten besonders intensiv. Alle Beteiligten lasen komplette Drehbücher anstatt nur ihrer eigenen Dialoge. "Andy rief mich morgens auf dem Weg zur Arbeit an, um Szenen zu besprechen", erinnerte sich der Schauspieler, der diese Kameradschaft vermisst.

Die enge Beziehung der Darsteller Norman, Andrew und Jon war sowohl vor als auch hinter der Kamera sichtbar. Obwohl Jon nach den ersten beiden Staffeln ausstieg, blieb die Verbindung zu seinem Co-Star stark. 2022 hielt Jon sogar eine Rede, als der Daryl-Darsteller seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt. Norman schätzte die kreative Zusammenarbeit während der Dreharbeiten, wenngleich es gegen Ende der Serie mit einer wachsenden Besetzung immer schwieriger wurde, solche tiefen Verbindungen aufzubauen. Das Serienuniversum veränderte sich, kostümierte Actionfiguren und Merchandising traten mehr in den Vordergrund und es sei oft schwer gewesen, diese ursprüngliche Kameradschaft aufrechtzuerhalten.

Das Spin-off mit Norman und Melissa ist nicht das einzige Projekt, welches das "The Walking Dead"-Universum erweitert. Fans hatten bereits viel Freude an "The Walking Dead: Dead City", in dem Jeffrey Dean Morgan (58) als Negan Smith und Lauren Cohan (42) als Maggie Greene zurückkehrten. Ebenfalls in Arbeit war ein Spin-off rund um Rick Grimes und Michonne. Dieses Projekt hat laut Variety bereits Anfang 2024 seine Premiere gefeiert.

Getty Images Diane Kruger, Norman Reedus, seine Mutter und sein Sohn Mingus bei der Verleihung

Instagram / bigbaldhead Andrew Lincoln und Norman Reedus, "The Walking Dead"-Darsteller

