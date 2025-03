Norman Reedus wollte in "The Walking Dead" keine Romanze

Mit Daryl Dixon spielte Norman Reedus (56) einen der mysteriösesten Charaktere in The Walking Dead. Im Verlauf der Serie gab es immer wieder Figuren, die sich verliebten oder sogar heirateten – für Daryl kam das offenbar nie infrage. Ein Aspekt seiner Figur, den Norman selbst so wollte. In einem Interview mit Entertainment Weekly erinnerte der Schauspieler sich aber, dass die Serienmacher es sich für die zehnte Staffel anders überlegten. In einigen Special-Folgen lernt Daryl die ehemalige Soldatin Leah (Lynn Collins) kennen und scheint mit ihr eine kurze Romanze einzugehen – was vielen Fans, genauso wie Norman selbst, gar nicht gefiel. "Ich wurde vor vollendete Tatsachen gestellt [...]. Ich wusste, was die Fans darüber denken würden, und ich wusste, was Daryl darüber denken würde. Ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich bereit dafür war", erzählte der US-Amerikaner.

Die meisten Reaktionen der treuen "The Walking Dead"-Fans waren tatsächlich wie erwartet empört. "Ich wurde mit Nachrichten bombardiert: 'Wie konntest du nur mit ihr zusammenkommen? Was stimmt nicht mit dir?'", erinnerte er sich. Der Grund, weshalb viele ein Problem mit der Liebe zwischen Daryl und Leah hatten, war sicherlich aber auch die Tatsache, dass sie sich später zur Antagonistin entwickelt. Norman selbst habe versucht, sich auf die Beziehung einzulassen. "Ich habe einfach versucht, Daryl treu zu bleiben und je nachdem, was als Nächstes passiert, muss man es auf eine ganz bestimmte Weise spielen, sonst funktioniert später etwas anderes vielleicht nicht mehr", meinte der Serienstar.

Obwohl viele Fans von Daryls Beziehung zu Leah nicht begeistert waren, änderte das nichts an der Beliebtheit der Figur – der wortkarge Armbrustschütze ist nach wie vor einer der Fan-Lieblinge. Das zeigt auch das eigene Spin-off, das der Charakter nach dem Ende von "The Walking Dead" bekam. Neben anderen Sequels wie "Dead City" und "The Ones Who Live" begeisterte auch "Daryl Dixon" die Fans. Mittlerweile gibt es schon zwei Staffeln und die dritte könnte noch dieses Jahr kommen. Der Aspekt Liebe spielt auch hier eine Rolle – und diesmal größer als zuvor: Denn Daryl verliebt sich diesmal so richtig in die toughe Französin Isabelle (Clémence Poésy, 42).

Andrew Lincoln und Norman Reedus in der 5. Staffel von "The Walking Dead"

Getty Images Norman Reedus, Seriendarsteller

