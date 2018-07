Wird Nadine Klein bei Die Bachelorette einen neuen Knutschrekord aufstellen? Ab Mittwoch sucht die Singlefrau vor laufenden Kameras nach ihrem Traumprinzen. Dabei wird die 32-Jährige auf 20 ledige Männer treffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Unter ihnen muss sie dann in den kommenden Wochen durch tiefsinnige Gespräche und intime Schmuseeinheiten ihren Mr. Right finden. Doch wie weit wird sie dafür gehen? Vor allem beim Körperkontakt möchte die Wahlberlinerin offenbar eine bestimmte Grenze nicht überschreiten!

Mit Kuscheleien vor der Kamera ist Nadine eigentlich bereits bestens vertraut – immerhin war sie eine der Kandidatinnen in der Bachelor-Staffel von Rosenkavalier Daniel Völz (33). Der Junggeselle hatte zu seiner Zeit mit gleich sechs Kusspartnerinnen einen wahren Knutschrekord aufgestellt. Nadine bekam von dem Immobilienmakler damals allerdings keinen Schmatzer und möchte es nun auch als Bachelorette nicht ganz so heftig krachen lassen: "Ich will Daniel Völz nicht unbedingt toppen, was das Knutschen angeht. Das war meine Grenze", lacht die Studentin im Promiflash-Interview.

Einen neuen Rekord wird sie somit wohl eher nicht aufstellen. Im ersten Teaser der Staffel wird aber bereits deutlich, dass Nadine durchaus mit ein paar Männern rumknutschen wird. Auch im Gespräch mit Promiflash schließt die gebürtige Münchnerin die ein oder andere Liebelei nicht aus. Sie möchte sich einfach von ihrem Bauchgefühl leiten lassen: "Ich will mir selbst treu bleiben und mich nicht einschüchtern lassen, weil eine Kamera dabei ist", erklärt die ausgebildete Musical-Darstellerin ihre Vorsätze. "Und im Gegenzug dazu will ich mich natürlich auch zu nichts verpflichtet oder unter Druck gesetzt fühlen, nur weil es eine Fernsehshow ist."

MG RTL D / Arya Shirazi Die neue Bachelorette Nadine Klein

MG RTL D Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen in Vietnam

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, Bachelorette von Staffel fünf

