Endlich sehen wir die schöne Nadine Klein im Bachelorette-Einsatz! Am Mittwoch startet das beliebte Datingformat zum bereits fünften Mal auf RTL. Auch in diesem Jahr buhlen wieder 20 attraktive Junggesellen um das Herz der neuen Rosenverteilerin. Nun zeigen die ersten Bilder: Die Jungs wollen offenbar nichts dem Zufall überlassen und gehen schon in der ersten Nacht der Rosen ordentlich ran!

Wie der erste RTL-Teaser schon verrät, setzt beim Kennenlernen nach dem Ausstieg aus der Limousine in diesem Jahr so manch ein Kandidat auf eine echte Performance, statt sich einfach nur klassisch vorzustellen. Während Eddy Mock eine Tanzeinlage auf dem roten Teppich hinlegt, versucht sich Jorgo Alatsas mit einem Ständchen samt Gitarre. Rafi Rachek, dem bei der Begrüßung die Nerven versagen, geht bei der darauffolgenden Feier aufs Ganze und fordert Nadine zu einem Einzelgespräch auf – nur um dann von Kontrahent Filip augenscheinlich unterbrochen zu werden! Andi Janzen und Sascha Schmitz versuchen indes ihr Glück einfach im Dreiertalk. Der Konkurrenzkampf kommt offensichtlich schon in der ersten Nacht ordentlich ins Rollen.

Für den besonderen Abend hat sich natürlich auch die Neu-Bachelorette ordentlich in Schale geworfen – schließlich sind stolze 40 liebeshungrige Augen auf sie gerichtet. Dafür wählt die 32-Jährige ein schneeweißes Traumkleid mit sexy Beinschlitz und Wow-Dekolleté. Wie gefallen euch die ersten Bilder? Stimmt ab!

MG RTL D Rafi, Nadine und Filip in der Bachelorette-Villa

MG RTL D Eddy, Kevin, Manuel und Daniel in der Bachelorette-Villa

MG RTL D Nadine Klein als Bachelorette 2018

