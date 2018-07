Endlich gibt es die ganze Rasselbande auf einem Bild! Vergangenes Jahr nahm Pop-Ikone Madonna (59) zwei weitere Mitglieder in ihre Familie auf. Im Februar 2017 bestätigte sie die Adoption der Zwillingsschwestern Esther und Stella aus Malawi. Die scheinen mittlerweile voll in ihrem neuen Leben angekommen zu sein – wie ein niedlicher Schnappschuss mit Adoptivmama Madonna und all ihren Geschwistern nun beweist!

Sichtlich happy und mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht posiert der vierköpfige Clan vor einem farbenfrohen Wandgemälde – Madonnas leibliche Kinder, Tochter Lourdes (21) und Sohnemann Rocco Ritchie (17), außen, Adoptivsohn David (12) zu ihrer Linken, Adoptivtochter Mercy (12) zu ihrer Rechten und die Twins (5) ganz vorne. Ein Familienfoto, das nicht etwa in den eigenen vier Wänden entstanden ist, sondern in einem Krankenhaus in Esthers und Stellas Heimat Malawi.

Dort sind die Sängerin und ihre Meute gerade für den guten Zweck unterwegs und besuchten unter anderem die Station für Kinderchirurgie, die Madonnas gemeinnützige Stiftung vergangenes Jahr aufbaute. Auch David und Mercy stammen aus dem südostafrikanischen Staat, den die "Like A Virgin"-Interpretin schon seit Jahren karitativ unterstützt. Gut möglich, dass sie sich dort noch in weitere Kids verliebt!

Instagram / madonna Madonna mit ihren Adoptivtöchtern

madonna/Instagram Madonna beim Besuch des Mercy James Centers in Malawi

AFP / Getty Images Madonna mit ihren ersten beiden Adoptivkinder Mercy und David

