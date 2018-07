Seit April 2018 ist das deutsche Supermodel Heidi Klum (45) mit Musiker Tom Kaulitz (28) zusammen. Zwar haben sich beide bisher nicht offiziell zu ihrem Beziehungsstatus geäußert – doch gemeinsame Pärchen-Pics im Netz und diverse verliebte Auftritte ließen keinen Zweifel daran, wie glücklich die Moderatorin mit dem Tokio Hotel-Gitarristen ist. Nun äußerte sich eine ganz besondere Person zu dem Verhältnis der beiden Turteltauben: Heidis Papa Günther Klum redete über Tom!

Bei der CHIO Media Night in Aachen machte der 72-Jährige gegenüber vip.de eine wichtige Sache klar: Dass zwischen Heidi und Tom wieder alles aus sei, stehe in der Lügenpresse. Bei diesem Statement blieb es allerdings nicht: "Man kann sich gut in Deutsch unterhalten. Die Mama, der Bill (Bill Kaulitz, Anm. d. Red.), alle sprechen Deutsch", erzählte er weiter. Außerdem verriet er, dass die ganze Familie in den Urlaub fahren würde – ob Tom auch dabei sein wird, sagte er nicht.

Günther Klum ist nicht der erste aus Heidis engsten Familien- und Freundeskreis, der sich zu ihrer Beziehung zu dem 28-Jährigen zu Wort meldete. Auch Thomas Hayo, der sieben Jahre lang mit Heidi in der Jury von Germany's next Topmodel gesessen hatte, sprach bereits über die zwei Verliebten: "Die beiden sind ein cooles Team und haben einen sehr, sehr guten Vibe zusammen", erklärte der Creative Director.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

P. Hoffmann/Wenn.com / Instagram/thomashayo Thomas Hayo, Heidi Klum und Tom Kaulitz

