Da sind zwei aber offensichtlich richtig verknallt! Erst seit wenigen Monaten ist klar: Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) sind ein Paar. Während das Model und der Tokio Hotel-Star zunächst ein Versteckspiel mit den Paparazzi veranstalteten, sah man das Duo schließlich häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit. Mittlerweile postete die Germany's next Topmodel-Chefin selbst schon Schnappschüsse mit ihrem Schatz, feierte sogar ihren Geburtstag vor einigen Wochen mit dem Musiker. Nun veröffentlichte Heidi ein Paar-Pic, das eindeutig beweist, wie verliebt sie in ihren Tom ist.

Ganz verschmust im Bett kuscheln die TV-Ikone und ihr Liebster aneinander und strahlen, als hätte es nie ein größeres Glück für sie gegeben. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme bei Instagram kommentierte Heidi zudem mit den Worten: "Dein Lächeln ist unwiderstehlich." Augenscheinlich macht sie der Künstler extrem happy. Der Altersunterschied von gut 16 Jahren ist dem Duo ganz offensichtlich herzlich egal.

In den letzten Wochen haben die Turteltauben viel Zeit zusammen verbracht. So besuchten sie gerade erst gemeinsam mit Toms Bruder Bill Kaulitz (28) den Disney-Park in Kalifornien. Auch unternahmen sie einen Camping-Ausflug mit dem Motorrad.

Instagram / billkaulitz Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Partner Tom Kaulitz

