Erst war es nur ein romantisches Gerücht, dann eine hitzige Liebes-Debatte. Mittlerweile sind Heidi Klum (45) und ihr Tom Kaulitz (28) nicht mehr aus den Beziehungsschlagzeilen der Stars wegzudenken. Und obwohl das taufrische Paar immerhin schon intime Fotoeinblicke gewährte, warteten die Fans auf richtig private Paar-Details bisher vergebens – bis jetzt! Ex-Germany's next Topmodel-Jurymitglied Thomas Hayo kennt beide gut – und verriet jetzt in einem Interview, wie Heidi und Tom als Couple funktionieren.

"Beziehungen kannst du nicht vorhersagen und entweder Leute verstehen sich gut oder sie tun es nicht. Und die beiden verstehen sich sehr, sehr gut", brach der Creative Director jetzt eine Liebeslanze für die beiden im Gespräch mit Gala. Thomas verblüfft die Verbindung zwischen dem ungleichen Paar so gar nicht. "Die beiden sind ein cooles Team und haben einen sehr, sehr guten Vibe zusammen." Deshalb überrasche es ihn auch nicht, dass die Verbindung so intensiv ist, und dass das so gut funktioniert: "Wenn andere überrascht sind, gut, dann kennen die aber weder Heidi noch Tom."

Zwischen Heidi und Tom passt also alles. Aber wie sieht es mit Heidis Kids aus? Auch darauf lieferte das TV-Gesicht Antworten. Ihre Kinder seien ein ganz enger Teil von Heidis Leben. Weil das Model sehr viel Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringe, tue Tom das natürlich auch: "Die verstehen sich alle super."

