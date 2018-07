Am 4. Juli zelebrierten die USA ihre Unabhängigkeit! Sowohl Normalos als auch Promis ließen es zu diesem Anlass wieder einmal mächtig krachen. Wahlamerikanerin Heidi Klum (45) und ihr Schatz Tom Kaulitz (28) nutzten den freien Tag allerdings nicht nur zum Feiern – die beiden Turteltauben machten eine ausgiebige Sightseeingtour durch New York und zeigten dabei erneut aller Welt, wie sehr sie sich lieben. Ganz verschmust erkundeten Heidi und Tom den Big Apple!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich das Model mit ihrem Neuen verliebt wie am ersten Tag. Heidi und der Tokio Hotel-Gitarrist machten zusammen New York City unsicher: Sie fuhren mit der Fähre Richtung Freiheitsstatue und knipsten fleißig Bilder von der Manhattan Skyline. Auch ein Paar-Selfie durfte als Erinnerung natürlich nicht fehlen – und das Lächeln der 45-Jährige auf der Aufnahme spricht Bände: Die Germany's next Topmodel-Jurorin hat noch nie zufriedener gewirkt.

Dass Heidi die Stadt, die niemals schläft, vergöttert, bewies sie erst vor wenigen Tagen: Bei einem Date mit ihrem Tom, schauten sich die beiden den Sonnenaufgang von dem berühmten Empire State Building aus an. "Nur du und ich!", schrieb die Modelmama zu einem romantischen Insta-Foto und bekundete damit noch einmal ihre Liebe zu dem 28-Jährigen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz am amerikanischen Unabhängigkeitstag

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einem Spaziergang in New York

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz auf dem Empire State Building

