Ist Cher ein Vampir? Diese Frage scheint berechtigt, sieht man sich die neuesten Aufnahmen der Sängerin an. Die entstanden auf der Weltpremiere der Musical-Fortsetzung zu Mamma Mia. In dem Film, der zehn Jahre nach dem ersten Teil gedreht wurde, gibt sie die Großmutter von Amanda Seyfrieds (32) Charakter Sophie. Selbstverständlich ließ sie es sich also nicht nehmen, auch auf dem blauen Teppich in London Glamour zu verbreiten. Dass diese Frau schon 72 Jahre alt ist, ist kaum zu glauben!

Aber wahr. Cher kam am 20. Mai 1946 unter dem Namen Cherilyn Sarkisian zur Welt. Die "Believe"-Interpretin machte sich nicht nur als singender Welt-Star einen Namen, sondern auch als renommierte Schauspielerin. 1987 gewann sie für ihre Rolle im Film "Mondsüchtig" sogar einen Oscar. Sie beweist in "Mamma Mia! Here we go again", dass sie nicht nur noch genauso großartig spielen kann, sondern auch noch genauso gut aussieht. Mit langer, schwarzer Wallemähne, engem Abendkleid und dezentem Make-up wirkte sie auf die britischen Fans vor Ort am Montag nicht wie eine Frau, die 13 amerikanische Präsidenten im Amt erlebt hat.

Doch auch Filmtochter Meryl Streep (69), im wahren Leben nur drei Jahre jünger als Cher, sieht nicht aus, als feiere sie in einem Jahr ihren 70. Geburtstag. Die gute Laune der beiden Stars tat sicher ihr übriges, um ihre Augen jugendlich strahlen zu lassen. Der Gesangesstreifen ist die dritte Kollaboration des Paares auf der Leinwand: Schon 1983 begegneten sie sich im Drama "Silkwood", 2003 in der Komödie "Unzertrennlich". Hättet ihr gedacht, dass die beiden schon im fortgeschrittenen Alter sind? Stimmt ab!

J.Howard/ Splash News Sängerin Cher

Anzeige

Stuart C. Wilson / Getty Images for Universal Pictures Cher und Meryl Streep

Anzeige

Evan Agostini / Getty Images Cher und Meryl Streep 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de