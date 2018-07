Aus dem Hause Wollny kommen schon wieder Neuigkeiten. Erst am Freitag überraschte Familienoberhaupt Silvia (53) mit süßen News: Eines ihrer vielen Sprösslinge bekommt in wenigen Monaten zum ersten Mal Nachwuchs. Noch bevor die TV-Lady verraten hat, wer Deutschlands bekannteste Großfamilie demnächst noch ein Stück größer machen wird, präsentiert die Blondine ihr eigenes "Baby" – Silvia bringt bald einen brandneuen Song heraus!

"Ich brauch keinen Millionär, ich bin selber legendär. Ich will einfach geradeaus, komm schon her, wenn du dich traust" – mit diesen Zeilen kann sie bei ihrer Tochter Sarafina (23) schon mal punkten: "Ich bin stolz auf dich Mama, geiles Lied", lässt die Zweitälteste des Clans ihre ganz persönliche Musikikone auf Instagram wissen. "Ich Brauch Keinen Millionär" ist zwar erst ab August im Handel erhältlich, neugierige Fans bekommen in dem Insta-Upload der 23-Jährigen aber bereits einen Vorgeschmack.

Auch bei ihren Followern kommt der Ohrwurm an: "Richtiges Party-Lied 2018", "Da bekommt man voll Lust, eine Party zu schmeißen", "Deine Mutter kann toll singen und macht eine super Stimmung", war sich Sarafinas Community in der anschließenden Frage- und Antwortrunde in deren Instagram-Story einig.

Patrick Hoffmann / WENN.com Silvia Wollny

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, TV-Star

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de