Sie stand in seiner dunkelsten Stunde an seiner Seite! YouTube-Star Logan Paul (23) ist wieder mit Schauspielerin Chloe Bennet (26) zusammen. Eigentlich war nach ein paar Monaten vermeintlicher Beziehung im Januar Schluss zwischen den beiden Berühmtheiten. Aber während eines schlimmen Skandals um den Webvideoproduzenten scheinen erneut liebevolle Gefühle gewachsen zu sein. Jetzt bedankte sich der Sonnyboy mit emotionalen Worten bei seiner Chloe.

Via Instagram schrieb Logan: "Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber dieses Mädchen hat mein Herz erobert. Einer der vielen Gründe, warum ich Chloe liebe: Während des letzten Jahres hat sie alle meine Höhen und Tiefen kennengelernt. Und wie die meisten von euch wissen... vor allem meine Tiefen." Sie habe sich nie von ihm abgewandt, niemals öffentlich über ihn geredet und sei auch nicht auf den "Ich hasse Logan Paul"-Zug aufgesprungen. "Stattdessen hat sie ihren Kopf für mich hingehalten, ihre Karriere und Freundschaften riskiert und sich dafür entschieden, mir zu helfen, als Mensch zu wachsen", fuhr der YouTuber fort.

Der Hollywoodstar unterstützte Logan, während er mit Anfeindungen und Hass kämpfen musste. Schuld war ein von ihm hochgeladenes Video, in dem er sich mit einer Leiche gefilmt hatte. Dabei hatte er sogar noch Witze gemacht und gelacht. Chloe soll ihm die Augen geöffnet und geholfen haben, zu erkennen, wie er seine Online-Plattform verantwortungsvoll nutzen kann. "Was mir wiederum geholfen hat, aus meinen Fehlern zu lernen, weil sie etwas in mir gesehen hat", schrieb Logan weiter. Er forderte alle Menschen, die sie deshalb gehatet haben, auf, sie nicht für seine Verfehlungen verantwortlich zu machen, sondern ihre Bemühungen anzuerkennen, aus ihm einen besseren Mann zu machen. Denkt ihr, er hat sich wirklich geändert?

Mark Ralston / Getty Images YouTube-Star Logan Paul

Phillip Faraone / Getty Images Chloe Bennet und Logan Paul im September 2017

Jon Kopaloff / Getty Images Chloe Bennet, Schauspielerin

