Sie steht mit beiden Beinen im Leben – eine Redewendung, die auf Angelina Kirsch (30) aktuell mehr als zutrifft. Beruflich gehört das Curvy-Model in seiner Branche national längst zur Spitzenklasse. Auch mit ihrer Castingshow Curvy Supermodel machte sich die Powerfrau einen Namen und sitzt in diesem Jahr zum dritten Mal infolge in der Jury. Abgesehen davon geht es der ehemaligen Let's Dance-Finalistin aber auch privat bestens: Angelina ist seit Frühjahr 2018 über beide Ohren verliebt in Herzblatt Mario Dornbach. Jetzt feiert sie ihren 30. Geburtstag und könnte nicht glücklicher sein!

Auf Instagram ließ der Sonnenschein seine Fans an dem besonderen Tag teilhaben: "Endlich 30! Wow, die magische Zahl." Viele Damen, gerade aus dem Medienbusiness, scheinen eher Angst vor dem Älterwerden zu haben – nicht so Angelina: "Ich freue mich darüber, denn ich bin dankbar für alles, was ich bisher erleben durfte!" Mit der runden Zahl fühle sich das Plus-Size-Model keineswegs anders als vorher. Einen Wunsch für die Zukunft hat der TV-Star allerdings: Es solle alles so weitergehen wie bisher!

"Ich kann wirklich sagen, dass ich glücklich bin", weihte Angelina ihre Fans in ihr Gefühlsleben ein. Und das kann man der 30-Jährigen deutlich ansehen: Auf ihren Social-Media-Kanälen strahlt sie auf jedem Foto mit dem vorherigen um die Wette. Wohl nicht zuletzt wegen Schatz Mario. Promiflash verriet die kurvige Schönheit, was sie an ihm am meisten liebt: "Er ist jemand, der im Leben steht, der genau weiß, wo er hinwill, was seine Ziele sind."

P.Hoffmann / WENN.com Mario Dornbach und Angelina Kirsch in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / janainazarrella Angelina Kirsch, Carlo Castro, Jana Ina Zarrella und Peyman Amin, "Curvy Supermodel"-Jury 2017

Anzeige

Christian Augustin / Freier Fotograf / Getty Images Angelina Kirsch bei der Musical-Premiere von "Mary Poppins"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de