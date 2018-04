Mit dieser Besetzung hätte sicher niemand gerechnet! Im Sommer 2018 soll die dritte Staffel von Curvy Supermodel auf RTL II starten. Wieder mit dabei ist Chef-Jurorin und Curvy-Model Angelina Kirsch (29). Außerdem dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit Jury-Mitglied und Model Jana Ina Zarrella (41) freuen. Die Juroren Peyman Amin (47) und Carlo Castro werden hingegen ersetzt – und zwar unter anderem von Ex-Bachelor-Jan Kralitschka (41)!

2013 war Jan in der TV-Sendung "Der Bachelor" als Rosenkavalier zu sehen, das Konzept der Fernsehshow "Curvy Supermodel" überzeugte ihn ebenfalls. "Die ganze Welt wünscht sich Frauen mit sexy Kurven. Es wird Zeit, dass junge Mädchen endlich ein anderes Schönheitsideal präsentiert bekommen", erklärte er in einer Pressemiteilung. Er teile die Einschätzung des Modedesigners Karl Lagerfeld nicht, nach der die Welt keine Frauen mit Rundungen sehen will. Die richtige Einstellung für die Sendung hat der 41-Jährige also auf jeden Fall. Doch noch eine weitere Sache prädestiniert den Hottie als Juror: Er arbeitet selbst seit einigen Jahren als Model.

Neben Jan wird der Ex-Let's Dance-Profi Oliver Tienken als neuer Juror in der Show zu sehen sein. Der Blondschopf ist nicht nur Tänzer, sondern auch Coach, Choreograf und, wie seine anderen Jury-Kollegen, Model. "Durch neue, ehrliche und realistische Schönheiten wird das Idelabild einer Frau neu definiert. Ich werde mit meiner Erfahrung als Model und Catwalk-Trainer den Kandidatinnen zu einer perfekten Performance verhelfen", kündigte Oliver vor dem Start der Sendung an.

